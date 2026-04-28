1:02:25 min Vecinos - Capítulo 95: Libran orden de captura contra Tatiana por lavado de activos 41:11 Capítulo 94 Tatiana sospecha del extraño comportamiento de Rodolfo Capítulo 93 Óscar formaliza su relación con Tatiana en el paseo y enfrenta a Jessica 1:36:12 Capítulo 92 Tatiana​ usa su revelador bikini y pasa la noche con Óscar 1:02:25 Capítulo 95 Libran orden de captura contra Tatiana por lavado de activos

Capítulo 95 Vecinos: Libran orden de captura contra Tatiana por lavado de activos Óscar le pide a Tatiana que falte a la oficina para disfrutar de un día juntos. La tardanza de la doctora impide que las autoridades la capturen por el delito cometido por Rodolfo y Álvaro.