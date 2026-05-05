40:32 min Vecinos - Capítulo 99: Jessica acepta el plan de hacerle creer a Óscar que está embarazada de él 40:20 Capítulo 98 Jessica se entera que está embarazada de Rodolfo 1:01:51 Capítulo 97 Jessica sospecha que Óscar está protegiendo a Tatiana 1:01:43 Capítulo 96 Tatiana se refugia de la Policía en el apartamento de Óscar 40:32 Capítulo 99 Jessica acepta el plan de hacerle creer a Óscar que está embarazada de él

Capítulo 99 Vecinos: Jessica acepta el plan de hacerle creer a Óscar que está embarazada de él Tras discutir fuertemente con Rodolfo y quedarse sin empleo, Jessica se reúne con Alicia y le confiesa que le hará creer a Óscar que el bebé que está esperando es fruto de su supuesta noche juntos.