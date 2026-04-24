Vecinos - Capítulo 93: Óscar formaliza su relación con Tatiana en el paseo y enfrenta a Jessica 1:36:12 Capítulo 92 Tatiana​ usa su revelador bikini y pasa la noche con Óscar 1:36:49 Capítulo 91 Óscar convence a Clarita de llevar a los vecinos del barrio al paseo 42:07 Capítulo 90 Jessica y Rodolfo consiguen ir al paseo del edificio Capítulo 93 Óscar formaliza su relación con Tatiana en el paseo y enfrenta a Jessica

Capítulo 93 Vecinos: Óscar formaliza su relación con Tatiana en el paseo y enfrenta a Jessica Tras el romántico encuentro con la doctora, Óscar habla a solas con Jessica y le asegura que su corazón está reservado exclusivamente para su vecina.