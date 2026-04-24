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Capítulo 93 Vecinos: 24 de abril completo y gratis- CaracolTV

Tras el romántico encuentro con la doctora, Óscar habla a solas con Jessica y le asegura que su corazón está reservado exclusivamente para su vecina.

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Vecinos - Capítulo 93: Óscar formaliza su relación con Tatiana en el paseo y enfrenta a Jessica
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1:36:12
Capítulo 92
Tatiana​ usa su revelador bikini y pasa la noche con Óscar
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1:36:49
Capítulo 91
Óscar convence a Clarita de llevar a los vecinos del barrio al paseo
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42:07
Capítulo 90
Jessica y Rodolfo consiguen ir al paseo del edificio
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Capítulo 93
Óscar formaliza su relación con Tatiana en el paseo y enfrenta a Jessica

Capítulo 93 Vecinos: Óscar formaliza su relación con Tatiana en el paseo y enfrenta a Jessica

Tras el romántico encuentro con la doctora, Óscar habla a solas con Jessica y le asegura que su corazón está reservado exclusivamente para su vecina.

Por: Marianella Chavarro Castro
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CAP Vecinos.png
1:36:12
Capítulo 92
Tatiana​ usa su revelador bikini y pasa la noche con Óscar
Thumbnail
1:36:49
Capítulo 91
Óscar convence a Clarita de llevar a los vecinos del barrio al paseo
cap vecinos.jpg
42:07
Capítulo 90
Jessica y Rodolfo consiguen ir al paseo del edificio
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43:55
Capítulo 89
Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo
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42:51
Capítulo 88
Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá
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42:45
Capítulo 87
Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá
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Capítulo 93
Óscar formaliza su relación con Tatiana en el paseo y enfrenta a Jessica