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Capítulo 87 Vecinos: 16 de abril completo y gratis- CaracolTV

Luego de conocer el chisme del barrio, Óscar enfrenta a Doña Ruca; sin embargo, su mamá le niega todo y trata de calmar la situación.

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Vecinos - Capítulo 87: Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá
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41:23
Capítulo 86
Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar
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Capítulo 85
Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad
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44:34
Capítulo 84
Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio
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Capítulo 87
Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá

Capítulo 87 Vecinos: Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá

Luego de conocer el chisme del barrio, Óscar enfrenta a Doña Ruca; sin embargo, su mamá le niega todo y trata de calmar la situación.

Por: Marianella Chavarro Castro
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Capítulo 86
Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar
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Capítulo 85
Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad
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Capítulo 83
Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos
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Capítulo 82
Óscar impide que Poncho se quite la vida
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Capítulo 81
Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión
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Capítulo 87
Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá