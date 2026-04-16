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Capítulo 87 Vecinos: 16 de abril completo y gratis- CaracolTV
Luego de conocer el chisme del barrio, Óscar enfrenta a Doña Ruca; sin embargo, su mamá le niega todo y trata de calmar la situación.
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Capítulo 87 Vecinos: Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá
42:45 min
Vecinos - Capítulo 87:
Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá
41:23
Capítulo 86
Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar
0:00
Capítulo 85
Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad
44:34
Capítulo 84
Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio
42:45
Capítulo 87
Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá
Capítulo 87 Vecinos: Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá
Luego de conocer el chisme del barrio, Óscar enfrenta a Doña Ruca; sin embargo, su mamá le niega todo y trata de calmar la situación.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
16 de Abril, 2026
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41:23
Capítulo 86
Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar
0:00
Capítulo 85
Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad
44:34
Capítulo 84
Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio
1:12:44
Capítulo 83
Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos
42:40
Capítulo 82
Óscar impide que Poncho se quite la vida
44:34
Capítulo 81
Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión
42:45
Capítulo 87
Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá
Vecinos
Capítulo 86 Vecinos: Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar
Vecinos
Capítulo 85 Vecinos: Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad
Vecinos
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Capítulo 83 Vecinos: Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos
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