42:45 min Vecinos - Capítulo 87: Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá 41:23 Capítulo 86 Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar 0:00 Capítulo 85 Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad 44:34 Capítulo 84 Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio 42:45 Capítulo 87 Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá

Capítulo 87 Vecinos: Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá Luego de conocer el chisme del barrio, Óscar enfrenta a Doña Ruca; sin embargo, su mamá le niega todo y trata de calmar la situación.