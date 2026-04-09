42:40 min Vecinos - Capítulo 82: Óscar impide que Poncho se quite la vida 44:34 Capítulo 81 Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión 24:00 Capítulo 80 Tatiana intenta recuperar a Óscar, pero las cosas no salen como esperaba 44:47 Capítulo 79 Clara le confiesa a Óscar que se ha estado robando la plata del edificio 42:40 Capítulo 82 Óscar impide que Poncho se quite la vida

Capítulo 82 Vecinos: Óscar impide que Poncho se quite la vida Luego de que Sara le quitara el vehículo que le quedó del divorcio, Poncho intenta quitarse la vida; sin embargo, Óscar actúa justo a tiempo y le busca una nueva vida en el barrio