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Capítulo 86 Vecinos: 15 de abril completo y gratis- CaracolTV

Luego de escuchar una conversación que su hermano sostiene con Henry, Patico se reúne con Tatiana para pedirle que siga luchando por el amor del taxista.

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Vecinos - Capítulo 86: Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar
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Capítulo 85
Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad
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Capítulo 84
Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio
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Capítulo 83
Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos
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Capítulo 86
Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar

Capítulo 86 Vecinos: Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar

Luego de escuchar una conversación que su hermano sostiene con Henry, Patico se reúne con Tatiana para pedirle que siga luchando por el amor del taxista.

Por: Marianella Chavarro Castro
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Capítulo 85
Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad
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Capítulo 84
Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio
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Capítulo 83
Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos
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Capítulo 82
Óscar impide que Poncho se quite la vida
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Capítulo 81
Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión
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Capítulo 80
Tatiana intenta recuperar a Óscar, pero las cosas no salen como esperaba
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Capítulo 86
Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar