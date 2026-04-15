41:23 min Vecinos - Capítulo 86: Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar 0:00 Capítulo 85 Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad 44:34 Capítulo 84 Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio 1:12:44 Capítulo 83 Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos 41:23 Capítulo 86 Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar

Capítulo 86 Vecinos: Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar Luego de escuchar una conversación que su hermano sostiene con Henry, Patico se reúne con Tatiana para pedirle que siga luchando por el amor del taxista.