44:34 min Vecinos - Capítulo 81: Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión 24:00 Capítulo 80 Tatiana intenta recuperar a Óscar, pero las cosas no salen como esperaba 44:47 Capítulo 79 Clara le confiesa a Óscar que se ha estado robando la plata del edificio 44:42 Capítulo 78 Henry y Ruca cancelan sus bodas con Nicole y Gervasio 44:34 Capítulo 81 Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión

Capítulo 81 Vecinos: Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión Decidida a arruinar el intento de Tatiana por reconquistar a Óscar, Jessica emborracha al taxista y le asegura que pasaron la noche, a pesar de que él no recuerda nada.