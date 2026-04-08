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Capítulo 81 Vecinos: 8 de abril completo y gratis - CaracolTV

Decidida a arruinar el intento de Tatiana por reconquistar a Óscar, Jessica emborracha al taxista y le asegura que pasaron la noche, a pesar de que él no recuerda nada.

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44:34 min
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Vecinos - Capítulo 81: Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión
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24:00
Capítulo 80
Tatiana intenta recuperar a Óscar, pero las cosas no salen como esperaba
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44:47
Capítulo 79
Clara le confiesa a Óscar que se ha estado robando la plata del edificio
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44:42
Capítulo 78
Henry y Ruca cancelan sus bodas con Nicole y Gervasio
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44:34
Capítulo 81
Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión

Capítulo 81 Vecinos: Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión

Decidida a arruinar el intento de Tatiana por reconquistar a Óscar, Jessica emborracha al taxista y le asegura que pasaron la noche, a pesar de que él no recuerda nada.

Por: Marianella Chavarro Castro
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24:00
Capítulo 80
Tatiana intenta recuperar a Óscar, pero las cosas no salen como esperaba
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44:47
Capítulo 79
Clara le confiesa a Óscar que se ha estado robando la plata del edificio
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44:42
Capítulo 78
Henry y Ruca cancelan sus bodas con Nicole y Gervasio
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43:39
Capítulo 55
Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy
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42:30
Capítulo 77
La Tata y los vecinos se enteran de la infidelidad de Poncho
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44:43
Capítulo 76
Patico se entera que Óscar es hijo de Gervasio y Ruca
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44:34
Capítulo 81
Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión