42:30 min Vecinos - Capítulo 77: La Tata y los vecinos se enteran de la infidelidad de Poncho 44:42 Capítulo 78 Henry y Ruca cancelan sus bodas con Nicole y Gervasio 43:39 Capítulo 55 Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy 44:43 Capítulo 76 Patico se entera que Óscar es hijo de Gervasio y Ruca 42:30 Capítulo 77 La Tata y los vecinos se enteran de la infidelidad de Poncho

Capítulo 77 Vecinos: La Tata y los vecinos se enteran de la infidelidad de Poncho Decidida a vengarse de su exesposo, Sara les cuenta a todos los vecinos que ha estado teniendo encuentros íntimos con el novio de la Tata, lo que afecta el estado de salud de la modelo.