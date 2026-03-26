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Capítulo 74 Vecinos: Gervasio anuncia inesperadamente que se casará con Ruca - CaracolTV

Óscar y Ruca asisten al almuerzo que preparó Patico y Gervasio. En medio de la reunión, el dueño de la empresa de taxis informa sus intenciones de ver a los jóvenes como hermanos.

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1:04:50 min
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Vecinos - Capítulo 74: Gervasio anuncia inesperadamente que se casará con Ruca
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45:00
Capítulo 73
Jessica se va a vivir temporalmente con Óscar en el edificio
CAP 72 Vecinos.jpg
44:44
Capítulo 72
Tatiana sufre por Óscar, mientras Rodolfo y Jessica hacen plan para que ellos no vuelvan
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44:19
Capítulo 71
Óscar se entera de que no irá a la cárcel tras giro inesperado en su caso
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1:04:50
Capítulo 74
Gervasio anuncia inesperadamente que se casará con Ruca

Capítulo 74 Vecinos: Gervasio anuncia inesperadamente que se casará con Ruca

Óscar y Ruca asisten al almuerzo que preparó Patico y Gervasio. En medio de la reunión, el dueño de la empresa de taxis informa sus intenciones de ver a los jóvenes como hermanos.

Por: Marianella Chavarro Castro
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45:00
Capítulo 73
Jessica se va a vivir temporalmente con Óscar en el edificio
CAP 72 Vecinos.jpg
44:44
Capítulo 72
Tatiana sufre por Óscar, mientras Rodolfo y Jessica hacen plan para que ellos no vuelvan
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44:19
Capítulo 71
Óscar se entera de que no irá a la cárcel tras giro inesperado en su caso
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41:50
Capítulo 70
Óscar toma medida desesperada al ver que lo llevarán a la cárcel
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Capítulo 69
La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado
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42:01
Capítulo 68
Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo
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1:04:50
Capítulo 74
Gervasio anuncia inesperadamente que se casará con Ruca