44:32 min Vecinos - Capítulo 75: Tatiana obedece a Óscar y busca irregularidades en la empresa 1:04:50 Capítulo 74 Gervasio anuncia inesperadamente que se casará con Ruca 45:00 Capítulo 73 Jessica se va a vivir temporalmente con Óscar en el edificio 44:44 Capítulo 72 Tatiana sufre por Óscar, mientras Rodolfo y Jessica hacen plan para que ellos no vuelvan 44:32 Capítulo 75 Tatiana obedece a Óscar y busca irregularidades en la empresa

Capítulo 75 Vecinos: Tatiana obedece a Óscar y busca irregularidades en la empresa La doctora le pide ayuda a Nicole para obtener el registro de todos los documentos que ha firmado en la inmobiliaria y descartar así cualquier traición por parte de Rodolfo y Álvaro.