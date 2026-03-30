44:43 min Vecinos - Capítulo 76: Patico se entera que Óscar es hijo de Gervasio y Ruca 44:32 Capítulo 75 Tatiana obedece a Óscar y busca irregularidades en la empresa 1:04:50 Capítulo 74 Gervasio anuncia inesperadamente que se casará con Ruca 45:00 Capítulo 73 Jessica se va a vivir temporalmente con Óscar en el edificio 44:43 Capítulo 76 Patico se entera que Óscar es hijo de Gervasio y Ruca

Capítulo 76 Vecinos: Patico se entera que Óscar es hijo de Gervasio y Ruca Preocupada por los cheques que Gervasio le ha dado de manera desinteresada a Óscar, Patico acorrala a su papá y le pide que le cuente sus verdaderas intenciones con el taxista.