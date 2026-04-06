44:47 min Vecinos - Capítulo 79: Clara le confiesa a Óscar que se ha estado robando la plata del edificio 44:42 Capítulo 78 Henry y Ruca cancelan sus bodas con Nicole y Gervasio 43:39 Capítulo 55 Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy 42:30 Capítulo 77 La Tata y los vecinos se enteran de la infidelidad de Poncho 44:47 Capítulo 79 Clara le confiesa a Óscar que se ha estado robando la plata del edificio

Capítulo 79 Vecinos: Clara le confiesa a Óscar que se ha estado robando la plata del edificio Tras enterarse del problema el que se encuentra la presidenta del Fontainebleau, Óscar se compromete a ayudarla a pagar su deuda, a pesar de los problemas que llegaron a tener.