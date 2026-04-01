44:42 min Vecinos - Capítulo 78: Henry y Ruca cancelan sus bodas con Nicole y Gervasio 43:39 Capítulo 55 Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy 42:30 Capítulo 77 La Tata y los vecinos se enteran de la infidelidad de Poncho 44:43 Capítulo 76 Patico se entera que Óscar es hijo de Gervasio y Ruca 44:42 Capítulo 78 Henry y Ruca cancelan sus bodas con Nicole y Gervasio

Capítulo 78 Vecinos: Henry y Ruca cancelan sus bodas con Nicole y Gervasio Mientras Nicole busca un nuevo lugar dónde vivir, Ruca visita a Gervasio y Patico para informarles que no dará el "sí" en el altar.