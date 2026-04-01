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Capítulo 78 Vecinos: 1 de abril completo y gratis - CaracolTV

Mientras Nicole busca un nuevo lugar dónde vivir, Ruca visita a Gervasio y Patico para informarles que no dará el "sí" en el altar.

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44:42 min
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Vecinos - Capítulo 78: Henry y Ruca cancelan sus bodas con Nicole y Gervasio
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43:39
Capítulo 55
Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy
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42:30
Capítulo 77
La Tata y los vecinos se enteran de la infidelidad de Poncho
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44:43
Capítulo 76
Patico se entera que Óscar es hijo de Gervasio y Ruca
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44:42
Capítulo 78
Henry y Ruca cancelan sus bodas con Nicole y Gervasio

Capítulo 78 Vecinos: Henry y Ruca cancelan sus bodas con Nicole y Gervasio

Mientras Nicole busca un nuevo lugar dónde vivir, Ruca visita a Gervasio y Patico para informarles que no dará el "sí" en el altar.

Por: Marianella Chavarro Castro
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43:39
Capítulo 55
Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy
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42:30
Capítulo 77
La Tata y los vecinos se enteran de la infidelidad de Poncho
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44:43
Capítulo 76
Patico se entera que Óscar es hijo de Gervasio y Ruca
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44:32
Capítulo 75
Tatiana obedece a Óscar y busca irregularidades en la empresa
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1:04:50
Capítulo 74
Gervasio anuncia inesperadamente que se casará con Ruca
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45:00
Capítulo 73
Jessica se va a vivir temporalmente con Óscar en el edificio
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44:42
Capítulo 78
Henry y Ruca cancelan sus bodas con Nicole y Gervasio