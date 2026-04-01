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Capítulo 55 La Reina del Flow: 1 de abril completo y gratis- CaracolTV

Tras librarse de Mike, Leo Fire lleva el video obtenido del computador del productor a la casa de Charly como prueba reina del crimen cometido.

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43:39 min
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La Reina del Flow - Capítulo 55: Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy
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44:42
Capítulo 78
Henry y Ruca cancelan sus bodas con Nicole y Gervasio
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42:30
Capítulo 77
La Tata y los vecinos se enteran de la infidelidad de Poncho
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43:34
Capítulo 54
video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz
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43:39
Capítulo 55
Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy

Capítulo 55 La Reina del Flow: Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy

Tras librarse de Mike, Leo Fire lleva el video obtenido del computador del productor a la casa de Charly como prueba reina del crimen cometido.

Por: Marianella Chavarro Castro
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cap vecinos.jpg
44:42
Capítulo 78
Henry y Ruca cancelan sus bodas con Nicole y Gervasio
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42:30
Capítulo 77
La Tata y los vecinos se enteran de la infidelidad de Poncho
cap lrdf.jpg
43:34
Capítulo 54
video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz
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44:43
Capítulo 76
Patico se entera que Óscar es hijo de Gervasio y Ruca
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43:36
Capítulo 53
Genoveva le propone a Charly aliarse en contra de Mike
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44:32
Capítulo 75
Tatiana obedece a Óscar y busca irregularidades en la empresa
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43:39
Capítulo 55
Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy