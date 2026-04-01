43:39 min La Reina del Flow - Capítulo 55: Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy 44:42 Capítulo 78 Henry y Ruca cancelan sus bodas con Nicole y Gervasio 42:30 Capítulo 77 La Tata y los vecinos se enteran de la infidelidad de Poncho 43:34 Capítulo 54 video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz 43:39 Capítulo 55 Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy

Capítulo 55 La Reina del Flow: Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy Tras librarse de Mike, Leo Fire lleva el video obtenido del computador del productor a la casa de Charly como prueba reina del crimen cometido.