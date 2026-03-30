43:36 min La Reina del Flow - Capítulo 53: Genoveva le propone a Charly aliarse en contra de Mike 43:31 Capítulo 52 Charly es citado por Botero a dar una declaración libre 43:40 Capítulo 51 Ligia descubre que Aspa en realidad es Charly 43:26 Capítulo 50 Charly anuncia que sacará nuevo álbum en honor a Yeimy 43:36 Capítulo 53 Genoveva le propone a Charly aliarse en contra de Mike

Capítulo 53 La Reina del Flow: Genoveva le propone a Charly aliarse en contra de Mike Tras recibir un rechazo por parte de 'El Rey del Flow', Genoveva se comunica de nuevo con el artista para informarle que Mike dio la orden de acabar con la vida de Axel.