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Capítulo 54 La Reina del Flow: 31 marzo completo y gratis- CaracolTV

Erick e Irma convencen a Leo Fire de que Mike la está usando. La joven ingresa al computador del productor y encuentra no solo la canción de Yeimy y 'El Huracám', sino también un video del secuestro.

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La Reina del Flow - Capítulo 54: video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz
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43:39
Capítulo 55
Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy
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43:36
Capítulo 53
Genoveva le propone a Charly aliarse en contra de Mike
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43:31
Capítulo 52
Charly es citado por Botero a dar una declaración libre
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43:34
Capítulo 54
video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz

Capítulo 54 La Reina del Flow: video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz

Erick e Irma convencen a Leo Fire de que Mike la está usando. La joven ingresa al computador del productor y encuentra no solo la canción de Yeimy y 'El Huracám', sino también un video del secuestro.

Por: Marianella Chavarro Castro
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43:39
Capítulo 55
Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy
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43:36
Capítulo 53
Genoveva le propone a Charly aliarse en contra de Mike
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43:31
Capítulo 52
Charly es citado por Botero a dar una declaración libre
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43:40
Capítulo 51
Ligia descubre que Aspa en realidad es Charly
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43:26
Capítulo 50
Charly anuncia que sacará nuevo álbum en honor a Yeimy
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43:24
Capítulo 49
Charly encuentra a Sky besándose con Meteoro
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Capítulo 54
video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz