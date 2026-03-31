43:34 min La Reina del Flow - Capítulo 54: video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz 43:39 Capítulo 55 Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy 43:36 Capítulo 53 Genoveva le propone a Charly aliarse en contra de Mike 43:31 Capítulo 52 Charly es citado por Botero a dar una declaración libre 43:34 Capítulo 54 video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz

Capítulo 54 La Reina del Flow: video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz Erick e Irma convencen a Leo Fire de que Mike la está usando. La joven ingresa al computador del productor y encuentra no solo la canción de Yeimy y 'El Huracám', sino también un video del secuestro.