44:34 min Vecinos - Capítulo 84: Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio 1:12:44 Capítulo 83 Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos 42:40 Capítulo 82 Óscar impide que Poncho se quite la vida 44:34 Capítulo 81 Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión 44:34 Capítulo 84 Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio

Capítulo 84 Vecinos: Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio Mauricio se pone en contacto con Clara para avisarle de la emergencia que ocurrió en el edificio teniendo en cuenta que hace meses no le hacen mantenimiento al ascensor.