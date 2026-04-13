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Capítulo 84 Vecinos: 13 de abril completo y gratis- CaracolTV
Mauricio se pone en contacto con Clara para avisarle de la emergencia que ocurrió en el edificio teniendo en cuenta que hace meses no le hacen mantenimiento al ascensor.
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Capítulo 84 Vecinos: Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio
44:34 min
Vecinos - Capítulo 84:
Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio
1:12:44
Capítulo 83
Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos
42:40
Capítulo 82
Óscar impide que Poncho se quite la vida
44:34
Capítulo 81
Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión
44:34
Capítulo 84
Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio
Capítulo 84 Vecinos: Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio
Mauricio se pone en contacto con Clara para avisarle de la emergencia que ocurrió en el edificio teniendo en cuenta que hace meses no le hacen mantenimiento al ascensor.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
13 de Abril, 2026
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1:12:44
Capítulo 83
Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos
42:40
Capítulo 82
Óscar impide que Poncho se quite la vida
44:34
Capítulo 81
Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión
24:00
Capítulo 80
Tatiana intenta recuperar a Óscar, pero las cosas no salen como esperaba
44:47
Capítulo 79
Clara le confiesa a Óscar que se ha estado robando la plata del edificio
44:42
Capítulo 78
Henry y Ruca cancelan sus bodas con Nicole y Gervasio
44:34
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