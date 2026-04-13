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Capítulo 84 Vecinos: 13 de abril completo y gratis- CaracolTV

Mauricio se pone en contacto con Clara para avisarle de la emergencia que ocurrió en el edificio teniendo en cuenta que hace meses no le hacen mantenimiento al ascensor.

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44:34 min
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Vecinos - Capítulo 84: Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio
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1:12:44
Capítulo 83
Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos
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42:40
Capítulo 82
Óscar impide que Poncho se quite la vida
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44:34
Capítulo 81
Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión
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Capítulo 84
Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio

Capítulo 84 Vecinos: Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio

Mauricio se pone en contacto con Clara para avisarle de la emergencia que ocurrió en el edificio teniendo en cuenta que hace meses no le hacen mantenimiento al ascensor.

Por: Marianella Chavarro Castro
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1:12:44
Capítulo 83
Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos
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Capítulo 82
Óscar impide que Poncho se quite la vida
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Capítulo 81
Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión
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Capítulo 80
Tatiana intenta recuperar a Óscar, pero las cosas no salen como esperaba
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Capítulo 79
Clara le confiesa a Óscar que se ha estado robando la plata del edificio
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Capítulo 78
Henry y Ruca cancelan sus bodas con Nicole y Gervasio
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Capítulo 84
Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio