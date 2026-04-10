1:12:44 min Vecinos - Capítulo 83: Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos 42:40 Capítulo 82 Óscar impide que Poncho se quite la vida 44:34 Capítulo 81 Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión 24:00 Capítulo 80 Tatiana intenta recuperar a Óscar, pero las cosas no salen como esperaba 1:12:44 Capítulo 83 Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos

Capítulo 83 Vecinos: Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos Jessica llama insistentemente a Óscar para pedirle que la deje pasar la noche en su apartamento. El taxista hace todo lo posible por librarse de la secretaria.