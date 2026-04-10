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Capítulo 83 Vecinos: 10 de abril completo y gratis- CaracolTV

Jessica llama insistentemente a Óscar para pedirle que la deje pasar la noche en su apartamento. El taxista hace todo lo posible por librarse de la secretaria.

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1:12:44 min
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Vecinos - Capítulo 83: Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos
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42:40
Capítulo 82
Óscar impide que Poncho se quite la vida
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44:34
Capítulo 81
Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión
Thumbnail
24:00
Capítulo 80
Tatiana intenta recuperar a Óscar, pero las cosas no salen como esperaba
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Capítulo 83
Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos

Capítulo 83 Vecinos: Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos

Jessica llama insistentemente a Óscar para pedirle que la deje pasar la noche en su apartamento. El taxista hace todo lo posible por librarse de la secretaria.

Por: Marianella Chavarro Castro
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Vecinos Clips Miniatura.psd (7).jpg
42:40
Capítulo 82
Óscar impide que Poncho se quite la vida
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44:34
Capítulo 81
Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión
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Capítulo 80
Tatiana intenta recuperar a Óscar, pero las cosas no salen como esperaba
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Capítulo 79
Clara le confiesa a Óscar que se ha estado robando la plata del edificio
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Capítulo 78
Henry y Ruca cancelan sus bodas con Nicole y Gervasio
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Capítulo 55
Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy
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Capítulo 83
Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos