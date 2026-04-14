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Capítulo 85 Vecinos: Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad - CaracolTV

Tras culparse por ocultarle información a su mejor amigo, Henry habla con Doña Ruca y le pide que le confiese a Óscar que Gervasio es su padre biológico.

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Vecinos - Capítulo 85: Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad
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Capítulo 84
Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio
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1:12:44
Capítulo 83
Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos
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42:40
Capítulo 82
Óscar impide que Poncho se quite la vida
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Capítulo 85
Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad

Capítulo 85 Vecinos: Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad

Tras culparse por ocultarle información a su mejor amigo, Henry habla con Doña Ruca y le pide que le confiese a Óscar que Gervasio es su padre biológico.

Por: Marianella Chavarro Castro
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Capítulo 84
Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio
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Capítulo 83
Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos
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Capítulo 82
Óscar impide que Poncho se quite la vida
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Capítulo 81
Jessica le dice a Óscar que tuvieron una noche de pasión
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Capítulo 80
Tatiana intenta recuperar a Óscar, pero las cosas no salen como esperaba
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Capítulo 79
Clara le confiesa a Óscar que se ha estado robando la plata del edificio
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Capítulo 85
Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad