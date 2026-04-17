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Capítulo 88 Vecinos: 17 abril completo y gratis - CaracolTV

Luego de negarse a perdonar a Gervasio, Ruca y la familia, el taxista visita a la doctora en la inmobiliaria para pedirle consejo, pues no sabe qué hacer con su vida.

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42:51 min
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Vecinos - Capítulo 88: Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá
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Capítulo 87
Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá
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41:23
Capítulo 86
Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar
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Capítulo 85
Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad
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42:51
Capítulo 88
Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá

Capítulo 88 Vecinos: Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá

Luego de negarse a perdonar a Gervasio, Ruca y la familia, el taxista visita a la doctora en la inmobiliaria para pedirle consejo, pues no sabe qué hacer con su vida.

Por: Marianella Chavarro Castro
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Capítulo 87
Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá
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41:23
Capítulo 86
Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar
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Capítulo 85
Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad
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Capítulo 84
Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio
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Capítulo 83
Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos
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Capítulo 82
Óscar impide que Poncho se quite la vida
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Capítulo 88
Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá