42:51 min Vecinos - Capítulo 88: Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá 42:45 Capítulo 87 Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá 41:23 Capítulo 86 Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar 0:00 Capítulo 85 Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad 42:51 Capítulo 88 Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá

Capítulo 88 Vecinos: Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá Luego de negarse a perdonar a Gervasio, Ruca y la familia, el taxista visita a la doctora en la inmobiliaria para pedirle consejo, pues no sabe qué hacer con su vida.