1:36:12 min Vecinos - Capítulo 92: Tatiana​ usa su revelador bikini y pasa la noche con Óscar 1:36:49 Capítulo 91 Óscar convence a Clarita de llevar a los vecinos del barrio al paseo 42:07 Capítulo 90 Jessica y Rodolfo consiguen ir al paseo del edificio 43:55 Capítulo 89 Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo 1:36:12 Capítulo 92 Tatiana​ usa su revelador bikini y pasa la noche con Óscar

Capítulo 92 Vecinos: Tatiana​ usa su revelador bikini y pasa la noche con Óscar Justo cuando todos los vecinos están hipnotizados con la presencia de Jessica en la piscina, Tatiana modela su vestido de baño y llama la atención de Óscar y Rodolfo