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Capítulo 91 Vecinos: 22 de abril completo y gratis- CaracolTV

Al enterarse que Clarita recibió más dinero del acordado para el paseo, Óscar le propone a la presidenta del edificio incluir a su familia y más gente del barrio.

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Vecinos - Capítulo 91: Óscar convence a Clarita de llevar a los vecinos del barrio al paseo
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42:07
Capítulo 90
Jessica y Rodolfo consiguen ir al paseo del edificio
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43:55
Capítulo 89
Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo
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Capítulo 88
Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá
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Capítulo 91
Óscar convence a Clarita de llevar a los vecinos del barrio al paseo

Capítulo 91 Vecinos: Óscar convence a Clarita de llevar a los vecinos del barrio al paseo

Al enterarse que Clarita recibió más dinero del acordado para el paseo, Óscar le propone a la presidenta del edificio incluir a su familia y más gente del barrio.

Por: Marianella Chavarro Castro
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42:07
Capítulo 90
Jessica y Rodolfo consiguen ir al paseo del edificio
cap vecinos.jpg
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Capítulo 89
Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo
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42:51
Capítulo 88
Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá
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42:45
Capítulo 87
Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá
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Capítulo 86
Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar
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Capítulo 85
Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad
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Capítulo 91
Óscar convence a Clarita de llevar a los vecinos del barrio al paseo