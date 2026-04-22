1:36:49 min Vecinos - Capítulo 91: Óscar convence a Clarita de llevar a los vecinos del barrio al paseo 42:07 Capítulo 90 Jessica y Rodolfo consiguen ir al paseo del edificio 43:55 Capítulo 89 Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo 42:51 Capítulo 88 Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá 1:36:49 Capítulo 91 Óscar convence a Clarita de llevar a los vecinos del barrio al paseo

Capítulo 91 Vecinos: Óscar convence a Clarita de llevar a los vecinos del barrio al paseo Al enterarse que Clarita recibió más dinero del acordado para el paseo, Óscar le propone a la presidenta del edificio incluir a su familia y más gente del barrio.

