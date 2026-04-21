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Capítulo 90 Vecinos: 21 de abril completo y gratis- CaracolTV

Decidido a arruinar el viaje al que irán Tatiana y Óscar, Rodolfo invita a Jessica al paseo y hasta le financia los vestidos de baño que usará para llamar la atención del taxista.

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Vecinos - Capítulo 90: Jessica y Rodolfo consiguen ir al paseo del edificio
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Capítulo 89
Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo
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42:51
Capítulo 88
Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá
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Capítulo 87
Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá
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42:07
Capítulo 90
Jessica y Rodolfo consiguen ir al paseo del edificio

Capítulo 90 Vecinos: Jessica y Rodolfo consiguen ir al paseo del edificio

Decidido a arruinar el viaje al que irán Tatiana y Óscar, Rodolfo invita a Jessica al paseo y hasta le financia los vestidos de baño que usará para llamar la atención del taxista.

Por: Marianella Chavarro Castro
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43:55
Capítulo 89
Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo
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Capítulo 88
Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá
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Capítulo 87
Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá
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Capítulo 86
Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar
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Capítulo 85
Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad
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Capítulo 84
Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio
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Capítulo 90
Jessica y Rodolfo consiguen ir al paseo del edificio