42:07 min Vecinos - Capítulo 90: Jessica y Rodolfo consiguen ir al paseo del edificio 43:55 Capítulo 89 Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo 42:51 Capítulo 88 Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá 42:45 Capítulo 87 Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá 42:07 Capítulo 90 Jessica y Rodolfo consiguen ir al paseo del edificio

Capítulo 90 Vecinos: Jessica y Rodolfo consiguen ir al paseo del edificio Decidido a arruinar el viaje al que irán Tatiana y Óscar, Rodolfo invita a Jessica al paseo y hasta le financia los vestidos de baño que usará para llamar la atención del taxista.