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Capítulo 89 Vecinos: 20 de abril completo y gratis- CaracolTV
Luego aclarar el tema de su parentesco con Gervasio, Óscar se encuentra con Tatiana y le agradece por la ayuda. La doctora le pregunta al taxista si aceptó sus disculpas.
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Capítulo 89 Vecinos: Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo
43:55 min
Vecinos - Capítulo 89:
Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo
42:51
Capítulo 88
Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá
42:45
Capítulo 87
Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá
41:23
Capítulo 86
Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar
43:55
Capítulo 89
Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo
Capítulo 89 Vecinos: Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo
Luego aclarar el tema de su parentesco con Gervasio, Óscar se encuentra con Tatiana y le agradece por la ayuda. La doctora le pregunta al taxista si aceptó sus disculpas.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
20 de Abril, 2026
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42:51
Capítulo 88
Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá
42:45
Capítulo 87
Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá
41:23
Capítulo 86
Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar
0:00
Capítulo 85
Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad
44:34
Capítulo 84
Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio
1:12:44
Capítulo 83
Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos
43:55
Capítulo 89
Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo
Vecinos
Capítulo 88 Vecinos: Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá
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