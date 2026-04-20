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Capítulo 89 Vecinos: 20 de abril completo y gratis- CaracolTV

Luego aclarar el tema de su parentesco con Gervasio, Óscar se encuentra con Tatiana y le agradece por la ayuda. La doctora le pregunta al taxista si aceptó sus disculpas.

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43:55 min
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Vecinos - Capítulo 89: Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo
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Capítulo 88
Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá
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Capítulo 87
Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá
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41:23
Capítulo 86
Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar
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Capítulo 89
Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo

Capítulo 89 Vecinos: Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo

Luego aclarar el tema de su parentesco con Gervasio, Óscar se encuentra con Tatiana y le agradece por la ayuda. La doctora le pregunta al taxista si aceptó sus disculpas.

Por: Marianella Chavarro Castro
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Capítulo 88
Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá
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Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá
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Capítulo 86
Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar
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Capítulo 85
Henry presiona a Doña Ruca para que le cuenta a Óscar la verdad
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Capítulo 84
Óscar y Tatiana se quedan atrapados en el ascensor del edificio
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Capítulo 83
Óscar evade a Jessica luego de pasar la noche juntos
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Capítulo 89
Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo