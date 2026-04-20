43:55 min Vecinos - Capítulo 89: Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo 42:51 Capítulo 88 Óscar acude a Tatiana tras enterarse que Gervasio es su papá 42:45 Capítulo 87 Marcos Zorro le cuenta a Óscar que Gervasio es su papá 41:23 Capítulo 86 Patico se convierte en la celestina de Tatiana y Óscar 43:55 Capítulo 89 Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo

Capítulo 89 Vecinos: Óscar perdona a Tatiana por dudar de él en el caso de Rodolfo Luego aclarar el tema de su parentesco con Gervasio, Óscar se encuentra con Tatiana y le agradece por la ayuda. La doctora le pregunta al taxista si aceptó sus disculpas.