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Capítulo 96 Vecinos: Tatiana se refugia de la Policía en el apartamento de Óscar Aunque quiere entregarse a las autoridades, la doctora acepta la ayuda de Óscar y vuelve a ingresar al edificio; sin embargo, en esta ocasión no se queda en su apartamento.