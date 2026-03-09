Publicidad

La doctora acompaña a Doña Ruca hasta la habitación en la que se encuentra el taxista. Durante el encuentro le confiesa sus sentimientos, lo besa y asegura que está dispuesta a darse una oportunidad.

Capítulo 62 Vecinos: Tatiana visita a Óscar luego de que él recupera la consciencia

La doctora acompaña a Doña Ruca hasta la habitación en la que se encuentra el taxista. Durante el encuentro le confiesa sus sentimientos, lo besa y asegura que está dispuesta a darse una oportunidad.

