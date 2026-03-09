47:56 min Vecinos - Capítulo 62: Tatiana visita a Óscar luego de que él recupera la consciencia 45:46 Capítulo 61 Óscar es declarado muerto tras recibir disparo que iba para Rodolfo 45:52 Capítulo 60 Óscar da con el lugar donde está secuestrado Rodolfo 46:00 Capítulo 59 Invitados a la boda de Tatiana creen que Óscar secuestró a Rodolfo 47:56 Capítulo 62 Tatiana visita a Óscar luego de que él recupera la consciencia

Capítulo 62 Vecinos: Tatiana visita a Óscar luego de que él recupera la consciencia La doctora acompaña a Doña Ruca hasta la habitación en la que se encuentra el taxista. Durante el encuentro le confiesa sus sentimientos, lo besa y asegura que está dispuesta a darse una oportunidad.