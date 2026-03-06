Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Capítulo 61 Vecinos: 6 de marzo completo y gratis - CaracolTV

El taxista salva la vida del novio de Tatiana en medio del encuentro con sus secuestradores. El hijo de Doña Ruca es trasladado de urgencia a un hospital para ser intervenido quirúrgicamente.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

45:46 min
cap de vecinos.jpg
Vecinos - Capítulo 61: Óscar es declarado muerto tras recibir disparo que iba para Rodolfo
Thumbnail
45:52
Capítulo 60
Óscar da con el lugar donde está secuestrado Rodolfo
Thumbnail
46:00
Capítulo 59
Invitados a la boda de Tatiana creen que Óscar secuestró a Rodolfo
cap vecinos.jpg
45:06
Capítulo 58
Tatiana cancela la boda con Rodolfo luego de que la dejaran plantada
cap de vecinos.jpg
45:46
Capítulo 61
Óscar es declarado muerto tras recibir disparo que iba para Rodolfo

Capítulo 61 Vecinos: Óscar es declarado muerto tras recibir disparo que iba para Rodolfo

El taxista salva la vida del novio de Tatiana en medio del encuentro con sus secuestradores. El hijo de Doña Ruca es trasladado de urgencia a un hospital para ser intervenido quirúrgicamente.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
Thumbnail
45:52
Capítulo 60
Óscar da con el lugar donde está secuestrado Rodolfo
Thumbnail
46:00
Capítulo 59
Invitados a la boda de Tatiana creen que Óscar secuestró a Rodolfo
cap vecinos.jpg
45:06
Capítulo 58
Tatiana cancela la boda con Rodolfo luego de que la dejaran plantada
cap vecinos.jpg
45:12
Capítulo 57
Óscar se ofrece a llevar a Tatiana a su boda con Rodolfo
Thumbnail
45:11
Capítulo 56
Tatiana no deja dormir a los vecinos con regalo que le dio Óscar
CAPÍTULO 55 VECINOS
44:39
Capítulo 55
Tatiana se entera de que Óscar está vendiendo su apartamento
cap de vecinos.jpg
45:46
Capítulo 61
Óscar es declarado muerto tras recibir disparo que iba para Rodolfo