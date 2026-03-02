45:12 min Vecinos - Capítulo 57: Óscar se ofrece a llevar a Tatiana a su boda con Rodolfo 45:11 Capítulo 56 Tatiana no deja dormir a los vecinos con regalo que le dio Óscar 44:39 Capítulo 55 Tatiana se entera de que Óscar está vendiendo su apartamento 44:32 Capítulo 54 Óscar acude a la inmobiliaria para poner en venta su apartamento 45:12 Capítulo 57 Óscar se ofrece a llevar a Tatiana a su boda con Rodolfo

Capítulo 57 Vecinos: Óscar se ofrece a llevar a Tatiana a su boda con Rodolfo Al ver que la doctora no encuentra transporte para llegar a su matrimonio, Óscar se ofrece a llevarla directamente en su taxi para llegar justo a tiempo al altar.