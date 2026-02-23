Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Cuidado con el ángel
En vivo ‘A Otro Nivel’
Boda de Jhonny Rivera
Emmanuel Esparza se casará
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Vecinos capítulo completo hoy 23 de enero: gratis - CaracolTV

Tras desearle a Rodolfo un feliz matrimonio junto a su prometida, Óscar enfrenta a Tatiana y le explica el motivo por el que decide dejar de insistir en un futuro juntos.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

45:03 min
CAPÍTULO 52 VECINOS
Vecinos - Capítulo 52: Óscar se hace a un lado en su búsqueda por el amor de Tatiana
VECINOS CAPÍTULO 51
44:24
Capítulo 51
Tatiana luce su vestido de novia por el edificio, Óscar la ve y alucina
Thumbnail
43:27
Capítulo 50
Tatiana pide a Óscar que vuelva con Jessica; no acepta, pero se alejará de ella
Alicia le pide a Tatiana que no se meta con Óscar y ella asegura que se casará con Rodolfo
42:56
Capítulo 49
La gente del barrio se pone en contra de Óscar por dejar a Jessica
CAPÍTULO 52 VECINOS
45:03
Capítulo 52
Óscar se hace a un lado en su búsqueda por el amor de Tatiana

Capítulo 52 Vecinos: Óscar se hace a un lado en su búsqueda por el amor de Tatiana

Tras desearle a Rodolfo un feliz matrimonio junto a su prometida, Óscar enfrenta a Tatiana y le explica el motivo por el que decide dejar de insistir en un futuro juntos.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
VECINOS CAPÍTULO 51
44:24
Capítulo 51
Tatiana luce su vestido de novia por el edificio, Óscar la ve y alucina
Thumbnail
43:27
Capítulo 50
Tatiana pide a Óscar que vuelva con Jessica; no acepta, pero se alejará de ella
Alicia le pide a Tatiana que no se meta con Óscar y ella asegura que se casará con Rodolfo
42:56
Capítulo 49
La gente del barrio se pone en contra de Óscar por dejar a Jessica
CAP Vecinos 48
44:45
Capítulo 48
Jessica hace ‘show’ para que Óscar no la deje y termina en el hospital
CAPÍTULO 47 VECINOS
44:34
Capítulo 47
Óscar besa a Tatiana y la pone a dudar sobre casarse con Rodolfo
CAPÍTULO 46 VECINOS
42:45
Capítulo 46
Óscar termina su compromiso con Jessica delante de los vecinos
CAPÍTULO 52 VECINOS
45:03
Capítulo 52
Óscar se hace a un lado en su búsqueda por el amor de Tatiana