Cuidado con el ángel
Vecinos capítulo completo hoy 23 de enero: gratis
Tras desearle a Rodolfo un feliz matrimonio junto a su prometida, Óscar enfrenta a Tatiana y le explica el motivo por el que decide dejar de insistir en un futuro juntos.
Capítulo 52 Vecinos: Óscar se hace a un lado en su búsqueda por el amor de Tatiana
45:03 min
Vecinos - Capítulo 52:
Óscar se hace a un lado en su búsqueda por el amor de Tatiana
44:24
Capítulo 51
Tatiana luce su vestido de novia por el edificio, Óscar la ve y alucina
43:27
Capítulo 50
Tatiana pide a Óscar que vuelva con Jessica; no acepta, pero se alejará de ella
42:56
Capítulo 49
La gente del barrio se pone en contra de Óscar por dejar a Jessica
45:03
Capítulo 52
Óscar se hace a un lado en su búsqueda por el amor de Tatiana
Capítulo 52 Vecinos: Óscar se hace a un lado en su búsqueda por el amor de Tatiana
Tras desearle a Rodolfo un feliz matrimonio junto a su prometida, Óscar enfrenta a Tatiana y le explica el motivo por el que decide dejar de insistir en un futuro juntos.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
23 de Febrero, 2026
44:24
Capítulo 51
Tatiana luce su vestido de novia por el edificio, Óscar la ve y alucina
43:27
Capítulo 50
Tatiana pide a Óscar que vuelva con Jessica; no acepta, pero se alejará de ella
42:56
Capítulo 49
La gente del barrio se pone en contra de Óscar por dejar a Jessica
44:45
Capítulo 48
Jessica hace ‘show’ para que Óscar no la deje y termina en el hospital
44:34
Capítulo 47
Óscar besa a Tatiana y la pone a dudar sobre casarse con Rodolfo
42:45
Capítulo 46
Óscar termina su compromiso con Jessica delante de los vecinos
45:03
Capítulo 52
Óscar se hace a un lado en su búsqueda por el amor de Tatiana
Vecinos
Capítulo 51 Vecinos: Tatiana luce su vestido de novia por el edificio, Óscar la ve y alucina
Vecinos
Capítulo 50 Vecinos: Tatiana pide a Óscar que vuelva con Jessica; no acepta, pero se alejará de ella
Vecinos
Capítulo 49 Vecinos: La gente del barrio se pone en contra de Óscar por dejar a Jessica
Vecinos
Capítulo 48 Vecinos: Jessica hace ‘show’ para que Óscar no la deje y termina en el hospital
Vecinos
Capítulo 47 Vecinos: Óscar besa a Tatiana y la pone a dudar sobre casarse con Rodolfo
Vecinos
Capítulo 46 Vecinos: Óscar termina su compromiso con Jessica delante de los vecinos
