45:03 min Vecinos - Capítulo 52: Óscar se hace a un lado en su búsqueda por el amor de Tatiana 44:24 Capítulo 51 Tatiana luce su vestido de novia por el edificio, Óscar la ve y alucina 43:27 Capítulo 50 Tatiana pide a Óscar que vuelva con Jessica; no acepta, pero se alejará de ella 42:56 Capítulo 49 La gente del barrio se pone en contra de Óscar por dejar a Jessica 45:03 Capítulo 52 Óscar se hace a un lado en su búsqueda por el amor de Tatiana

Capítulo 52 Vecinos: Óscar se hace a un lado en su búsqueda por el amor de Tatiana Tras desearle a Rodolfo un feliz matrimonio junto a su prometida, Óscar enfrenta a Tatiana y le explica el motivo por el que decide dejar de insistir en un futuro juntos.