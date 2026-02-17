Publicidad
Capítulo 49 de 'Vecinos', novela de Caracol, completo este 17 de febrero
Capítulo 49 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo. Los vecinos del barrio se ponen en contra de Óscar por terminar su compromiso con Jessica.
Capítulo 49 Vecinos: La gente del barrio se pone en contra de Óscar por dejar a Jessica
42:56 min
Vecinos - Capítulo 49:
La gente del barrio se pone en contra de Óscar por dejar a Jessica
44:45
Capítulo 48
Jessica hace ‘show’ para que Óscar no la deje y termina en el hospital
44:34
Capítulo 47
Óscar besa a Tatiana y la pone a dudar sobre casarse con Rodolfo
42:45
Capítulo 46
Óscar termina su compromiso con Jessica delante de los vecinos
42:56
Capítulo 49
La gente del barrio se pone en contra de Óscar por dejar a Jessica
Capítulo 49 Vecinos: La gente del barrio se pone en contra de Óscar por dejar a Jessica
Los vecinos no quieren ver al taxista porque creen que Jessica intentó hacerse daño por él; no obstante, Óscar no quiere regresar con ella. Mientras, Alicia le pide a Tatiana que se aleje de él.
Por:
Alejandra Hurtado
|
17 de Febrero, 2026
44:45
Capítulo 48
Jessica hace ‘show’ para que Óscar no la deje y termina en el hospital
44:34
Capítulo 47
Óscar besa a Tatiana y la pone a dudar sobre casarse con Rodolfo
42:45
Capítulo 46
Óscar termina su compromiso con Jessica delante de los vecinos
44:49
Capítulo 45
Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más
45:13
Capítulo 44
Óscar quiere terminarle a Jessica y Tatiana piensa en irse del país con Rodolfo
45:15
Capítulo 43
Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi
42:56
Capítulo 49
La gente del barrio se pone en contra de Óscar por dejar a Jessica
Vecinos
Capítulo 48 Vecinos: Jessica hace ‘show’ para que Óscar no la deje y termina en el hospital
Vecinos
Capítulo 47 Vecinos: Óscar besa a Tatiana y la pone a dudar sobre casarse con Rodolfo
Vecinos
Capítulo 46 Vecinos: Óscar termina su compromiso con Jessica delante de los vecinos
Vecinos
Capítulo 45 Vecinos: Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más
Vecinos
Capítulo 44 Vecinos: Óscar quiere terminarle a Jessica y Tatiana piensa en irse del país con Rodolfo
Vecinos
Capítulo 43 Vecinos: Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi
