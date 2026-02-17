Publicidad

Capítulo 49 de 'Vecinos', novela de Caracol, completo este 17 de febrero

Capítulo 49 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo. Los vecinos del barrio se ponen en contra de Óscar por terminar su compromiso con Jessica.

42:56 min
Vecinos - Capítulo 49: La gente del barrio se pone en contra de Óscar por dejar a Jessica
Capítulo 49 Vecinos: La gente del barrio se pone en contra de Óscar por dejar a Jessica

Los vecinos no quieren ver al taxista porque creen que Jessica intentó hacerse daño por él; no obstante, Óscar no quiere regresar con ella. Mientras, Alicia le pide a Tatiana que se aleje de él.

Por: Alejandra Hurtado
|
