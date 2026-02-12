Publicidad

Capítulo 45 de 'Vecinos', novela de Caracol, completo este 11 de febrero

Capítulo 45 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo. Tatiana y Óscar se acercan en el bazar que ella organizó en el barrio para salvar el parque.

44:49 min
Vecinos
Vecinos - Capítulo 45: Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más
Capítulo 45 Vecinos: Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más

Los vecinos del barrio no asistieron masivamente al evento que hizo la doctora para impedir la construcción del centro comercial en el parque, pero el taxista llegó a convocar la gente y lo logró.

Por: Alejandra Hurtado
|
CAPÍTULO 44 VECINOS
45:13
Capítulo 44
Óscar quiere terminarle a Jessica y Tatiana piensa en irse del país con Rodolfo
CAPÍTULO 43 VECINOS
45:15
Capítulo 43
Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi
Thumbnail
45:20
Capítulo 42
Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él
Thumbnail
45:06
Capítulo 41
Descubren que ‘La Tata’ es la verdadera amante de Poncho
Thumbnail
45:09
Capítulo 40
Acusan a Tatiana de ser la amante de Poncho y Óscar la defiende
Thumbnail
45:03
Capítulo 39
Óscar le dice a Tatiana que se va a casar con Jessica para darle celos a ella
