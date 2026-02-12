Publicidad
Capítulo 45 de 'Vecinos', novela de Caracol, completo este 11 de febrero
Capítulo 45 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo. Tatiana y Óscar se acercan en el bazar que ella organizó en el barrio para salvar el parque.
Inicio
Capítulos
Caracol TV
/
Vecinos
/
Capítulos
/
Capítulo 45 Vecinos: Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más
44:49 min
Vecinos - Capítulo 45:
Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más
45:13
Capítulo 44
Óscar quiere terminarle a Jessica y Tatiana piensa en irse del país con Rodolfo
45:15
Capítulo 43
Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi
45:20
Capítulo 42
Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él
44:49
Capítulo 45
Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más
Capítulo 45 Vecinos: Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más
Los vecinos del barrio no asistieron masivamente al evento que hizo la doctora para impedir la construcción del centro comercial en el parque, pero el taxista llegó a convocar la gente y lo logró.
Por:
Alejandra Hurtado
|
12 de Febrero, 2026
45:13
Capítulo 44
Óscar quiere terminarle a Jessica y Tatiana piensa en irse del país con Rodolfo
45:15
Capítulo 43
Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi
45:20
Capítulo 42
Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él
45:06
Capítulo 41
Descubren que ‘La Tata’ es la verdadera amante de Poncho
45:09
Capítulo 40
Acusan a Tatiana de ser la amante de Poncho y Óscar la defiende
45:03
Capítulo 39
Óscar le dice a Tatiana que se va a casar con Jessica para darle celos a ella
44:49
Capítulo 45
Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más
Vecinos
Capítulo 44 Vecinos: Óscar quiere terminarle a Jessica y Tatiana piensa en irse del país con Rodolfo
Vecinos
Capítulo 43 Vecinos: Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi
Vecinos
Capítulo 42 Vecinos: Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él
Vecinos
Capítulo 41 Vecinos: Descubren que ‘La Tata’ es la verdadera amante de Poncho
Vecinos
Capítulo 40 Vecinos: Acusan a Tatiana de ser la amante de Poncho y Óscar la defiende
Vecinos
Capítulo 39 Vecinos: Óscar le dice a Tatiana que se va a casar con Jessica para darle celos a ella
