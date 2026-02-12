44:49 min Vecinos - Capítulo 45: Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más 45:13 Capítulo 44 Óscar quiere terminarle a Jessica y Tatiana piensa en irse del país con Rodolfo 45:15 Capítulo 43 Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi 45:20 Capítulo 42 Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él 44:49 Capítulo 45 Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más

Capítulo 45 Vecinos: Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más Los vecinos del barrio no asistieron masivamente al evento que hizo la doctora para impedir la construcción del centro comercial en el parque, pero el taxista llegó a convocar la gente y lo logró.