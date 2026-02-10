Publicidad

Capítulo 44 de 'Vecinos', novela de Caracol TV, completo este 10 de febrero

Capítulo 44 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo. Óscar quiere terminarle a Jessica y se entera que Tatiana podría irse del país con Rodolfo.

45:13 min
CAPÍTULO 44 VECINOS
Vecinos - Capítulo 44: Óscar quiere terminarle a Jessica y Tatiana piensa en irse del país con Rodolfo
CAPÍTULO 44 VECINOS
45:13
Capítulo 44
Óscar quiere terminarle a Jessica y Tatiana piensa en irse del país con Rodolfo

Capítulo 44 Vecinos: Óscar quiere terminarle a Jessica y Tatiana piensa en irse del país con Rodolfo

El taxista se da cuenta que no puede seguir con Jessica, mientras está enamorado de la doctora. No obstante, Tatiana se plantea en aceptar la oferta de su novio de irse junto a él a Miami.

Por: Alejandra Hurtado
|
