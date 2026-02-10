45:13 min Vecinos - Capítulo 44: Óscar quiere terminarle a Jessica y Tatiana piensa en irse del país con Rodolfo 45:15 Capítulo 43 Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi 45:20 Capítulo 42 Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él 45:06 Capítulo 41 Descubren que ‘La Tata’ es la verdadera amante de Poncho 45:13 Capítulo 44 Óscar quiere terminarle a Jessica y Tatiana piensa en irse del país con Rodolfo

Capítulo 44 Vecinos: Óscar quiere terminarle a Jessica y Tatiana piensa en irse del país con Rodolfo El taxista se da cuenta que no puede seguir con Jessica, mientras está enamorado de la doctora. No obstante, Tatiana se plantea en aceptar la oferta de su novio de irse junto a él a Miami.