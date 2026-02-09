45:15 min Vecinos - Capítulo 43: Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi 45:20 Capítulo 42 Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él 45:06 Capítulo 41 Descubren que ‘La Tata’ es la verdadera amante de Poncho 45:09 Capítulo 40 Acusan a Tatiana de ser la amante de Poncho y Óscar la defiende 45:15 Capítulo 43 Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi

Capítulo 43 Vecinos: Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi El taxista, bajo los efectos de la burundanga, llega a donde la doctora, y le repite que la ama. Después, se acuerda que le robaron “la nave” con la que trabaja, y no estaba asegurada.