Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo Desafío del Siglo
Bad Bunny en el Super Bowl
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 43 de 'Vecinos', novela de Caracol, completo este 9 de febrero

Capítulo 43 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo. Óscar aparece bajo los efectos de la burundanga en la oficina de Tatiana y le dice que la ama.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

45:15 min
CAPÍTULO 43 VECINOS
Vecinos - Capítulo 43: Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi
Thumbnail
45:20
Capítulo 42
Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él
Thumbnail
45:06
Capítulo 41
Descubren que ‘La Tata’ es la verdadera amante de Poncho
Thumbnail
45:09
Capítulo 40
Acusan a Tatiana de ser la amante de Poncho y Óscar la defiende
CAPÍTULO 43 VECINOS
45:15
Capítulo 43
Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi

Capítulo 43 Vecinos: Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi

El taxista, bajo los efectos de la burundanga, llega a donde la doctora, y le repite que la ama. Después, se acuerda que le robaron “la nave” con la que trabaja, y no estaba asegurada.

Por: Alejandra Hurtado
|
Thumbnail
45:20
Capítulo 42
Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él
Thumbnail
45:06
Capítulo 41
Descubren que ‘La Tata’ es la verdadera amante de Poncho
Thumbnail
45:09
Capítulo 40
Acusan a Tatiana de ser la amante de Poncho y Óscar la defiende
Thumbnail
45:03
Capítulo 39
Óscar le dice a Tatiana que se va a casar con Jessica para darle celos a ella
Captan a Tatiana con Alfonso y sospechan que ella es su amante
45:27
Capítulo 38
Jessica presiona a Óscar con los preparativos de la boda
37.Doña Ruca le pide a Óscar que rompa su compromiso con Jessica, pero él se niega
45:00
Capítulo 37
Doña Ruca le pide a Óscar que rompa su compromiso con Jessica, pero él se niega
CAPÍTULO 43 VECINOS
45:15
Capítulo 43
Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi