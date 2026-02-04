Publicidad

Capítulo 40 de 'Vecinos', de Caracol Televisión, completo hoy 4 de febrero

Capítulo 40 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo. 'La Tata' y Sarita acusan a Tatiana de ser la amante de Poncho por fotos que vieron.

45:09 min
Vecinos - Capítulo 40: Acusan a Tatiana de ser la amante de Poncho y Óscar la defiende
45:03
45:09
Capítulo 40
Acusan a Tatiana de ser la amante de Poncho y Óscar la defiende

Capítulo 40 Vecinos: Acusan a Tatiana de ser la amante de Poncho y Óscar la defiende

El investigador de Sarita le entrega unas fotos en las que aparece su marido con la doctora y enseguida va al apartamento de ella hacerle el reclamo. El taxista aparece para proteger a su vecina.

Por: Alejandra Hurtado
