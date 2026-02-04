45:09 min Vecinos - Capítulo 40: Acusan a Tatiana de ser la amante de Poncho y Óscar la defiende 45:03 Capítulo 39 Óscar le dice a Tatiana que se va a casar con Jessica para darle celos a ella 45:27 Capítulo 38 Jessica presiona a Óscar con los preparativos de la boda 45:00 Capítulo 37 Doña Ruca le pide a Óscar que rompa su compromiso con Jessica, pero él se niega 45:09 Capítulo 40 Acusan a Tatiana de ser la amante de Poncho y Óscar la defiende

Capítulo 40 Vecinos: Acusan a Tatiana de ser la amante de Poncho y Óscar la defiende El investigador de Sarita le entrega unas fotos en las que aparece su marido con la doctora y enseguida va al apartamento de ella hacerle el reclamo. El taxista aparece para proteger a su vecina.