Capítulo 37 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo este 30 de enero
Capítulo 37 completo de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión. Doña Ruca le insiste a Óscar para que rompa su compromiso con Jessica, pero él se niega.
Inicio
Capítulos
Capítulo 37 Vecinos: Doña Ruca le pide a Óscar que rompa su compromiso con Jessica, pero él se niega
45:00 min
Vecinos - Capítulo 37:
Doña Ruca le pide a Óscar que rompa su compromiso con Jessica, pero él se niega
44:29
Capítulo 36
Rodolfo y Jessica se enteran de que Óscar y Tatiana se besaron
44:01
Capítulo 35
Óscar le dice a doña Ruca que Tatiana se casará y él se quedará con Jessica
44:59
Capítulo 34
Tatiana ayudará a doña Ruca a parar centro comercial que construirán en el barrio
45:00
Capítulo 37
Doña Ruca le pide a Óscar que rompa su compromiso con Jessica, pero él se niega
Capítulo 37 Vecinos: Doña Ruca le pide a Óscar que rompa su compromiso con Jessica, pero él se niega
Luego enterarse de la noticia, la mamá del taxista corre al apartamento de él para obligarlo a desistir del matrimonio. No obstante, él le dice que no le puede causar ese dolor a su novia.
Por:
Alejandra Hurtado
|
30 de Enero, 2026
