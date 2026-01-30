Publicidad

Capítulo 37 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo este 30 de enero

Capítulo 37 completo de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión. Doña Ruca le insiste a Óscar para que rompa su compromiso con Jessica, pero él se niega.

45:00 min
37.Doña Ruca le pide a Óscar que rompa su compromiso con Jessica, pero él se niega
Capítulo 37 Vecinos: Doña Ruca le pide a Óscar que rompa su compromiso con Jessica, pero él se niega

Luego enterarse de la noticia, la mamá del taxista corre al apartamento de él para obligarlo a desistir del matrimonio. No obstante, él le dice que no le puede causar ese dolor a su novia.

Por: Alejandra Hurtado
|
