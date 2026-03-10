Publicidad

45:11 min
cap vecinos.jpg
Vecinos - Capítulo 63: Rodolfo se entera que Tatiana quiere darse una oportunidad con Óscar
Capítulo 63 Vecinos: Rodolfo se entera que Tatiana quiere darse una oportunidad con Óscar

Mientras el taxista permanece recluido en el centro de salud, Tatiana va a la inmobiliaria y le cuenta Rodolfo los sentimientos que tiene por su vecino, pero él promete esperarla.

Por: Marianella Chavarro Castro
CAPÍTULO 62 VECINOS
47:56
Capítulo 62
Tatiana visita a Óscar luego de que él recupera la consciencia
cap de vecinos.jpg
45:46
Capítulo 61
Óscar es declarado muerto tras recibir disparo que iba para Rodolfo
Thumbnail
45:52
Capítulo 60
Óscar da con el lugar donde está secuestrado Rodolfo
Thumbnail
46:00
Capítulo 59
Invitados a la boda de Tatiana creen que Óscar secuestró a Rodolfo
cap vecinos.jpg
45:06
Capítulo 58
Tatiana cancela la boda con Rodolfo luego de que la dejaran plantada
cap vecinos.jpg
45:12
Capítulo 57
Óscar se ofrece a llevar a Tatiana a su boda con Rodolfo
cap vecinos.jpg
45:11
Capítulo 63
Rodolfo se entera que Tatiana quiere darse una oportunidad con Óscar