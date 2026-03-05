45:52 min Vecinos - Capítulo 60: Óscar da con el lugar donde está secuestrado Rodolfo 46:00 Capítulo 59 Invitados a la boda de Tatiana creen que Óscar secuestró a Rodolfo 45:06 Capítulo 58 Tatiana cancela la boda con Rodolfo luego de que la dejaran plantada 45:12 Capítulo 57 Óscar se ofrece a llevar a Tatiana a su boda con Rodolfo 45:52 Capítulo 60 Óscar da con el lugar donde está secuestrado Rodolfo

Capítulo 60 Vecinos: Óscar da con el lugar donde está secuestrado Rodolfo Óscar se reúne con otros colegas en un matadero abandonado de la ciudad para buscar a Rodolfo. El taxista arriesga su vida en medio del rescate del doctor.