Capítulo 55 Vecinos: 26 de febrero completo y gratis - CaracolTV

Debido a una conversación con Clara, la doctora se entera de los planes de Óscar. Pese a que intentan persuadirlo, el taxista asegura estar firme en su decisión.

44:39 min
CAPÍTULO 55 VECINOS
Vecinos - Capítulo 55: Tatiana se entera que Óscar está vendiendo su apartamento
Capítulo 55 Vecinos: Tatiana se entera que Óscar está vendiendo su apartamento

Debido a una conversación con Clara, la doctora se entera de los planes de Óscar. Pese a que intentan persuadirlo, el taxista asegura estar firme en su decisión.

Por: Marianella Chavarro Castro
CAPÍTULO 54 VECINOS
44:32
Capítulo 54
Óscar acude a la inmobiliaria para poner en venta su apartamento
CAPÍTULO 53 VECINOS
44:57
Capítulo 53
El Fontainebleau se prepara para el shower de matrimonio de Tatiana
CAPÍTULO 52 VECINOS
45:03
Capítulo 52
Óscar se hace a un lado en su búsqueda por el amor de Tatiana
VECINOS CAPÍTULO 51
44:24
Capítulo 51
Tatiana luce su vestido de novia por el edificio, Óscar la ve y alucina
43:27
Capítulo 50
Tatiana pide a Óscar que vuelva con Jessica; no acepta, pero se alejará de ella
Alicia le pide a Tatiana que no se meta con Óscar y ella asegura que se casará con Rodolfo
42:56
Capítulo 49
La gente del barrio se pone en contra de Óscar por dejar a Jessica
CAPÍTULO 55 VECINOS
44:39
Capítulo 55
Tatiana se entera que Óscar está vendiendo su apartamento