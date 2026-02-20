44:24 min Vecinos - Capítulo 51: Tatiana luce su vestido de novia por el edificio, Óscar la ve y alucina 43:27 Capítulo 50 Tatiana pide a Óscar que vuelva con Jessica; no acepta, pero se alejará de ella 42:56 Capítulo 49 La gente del barrio se pone en contra de Óscar por dejar a Jessica 44:45 Capítulo 48 Jessica hace ‘show’ para que Óscar no la deje y termina en el hospital 44:24 Capítulo 51 Tatiana luce su vestido de novia por el edificio, Óscar la ve y alucina

Capítulo 51 Vecinos: Tatiana luce su vestido de novia por el edificio, Óscar la ve y alucina La doctora se va a tomar unas fotos para una revista de novias y baja a las zonas verdes del edificio en el que vive; en el camino, se encuentra al taxista borracho, que llora después de verla.