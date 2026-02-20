Publicidad
Cuidado con el ángel
Capítulo 51 de 'Vecinos', novela de Caracol, completo este 20 de febrero
Capítulo 51 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo. Tatiana luce su vestido de novia por todo el edificio y Óscar la ve. Alucina que se va a casar con él y luego sufre.
Inicio
Capítulos
Capítulo 51 Vecinos: Tatiana luce su vestido de novia por el edificio, Óscar la ve y alucina
44:24 min
Vecinos - Capítulo 51:
Tatiana luce su vestido de novia por el edificio, Óscar la ve y alucina
43:27
Capítulo 50
Tatiana pide a Óscar que vuelva con Jessica; no acepta, pero se alejará de ella
42:56
Capítulo 49
La gente del barrio se pone en contra de Óscar por dejar a Jessica
44:45
Capítulo 48
Jessica hace ‘show’ para que Óscar no la deje y termina en el hospital
44:24
Capítulo 51
Tatiana luce su vestido de novia por el edificio, Óscar la ve y alucina
Capítulo 51 Vecinos: Tatiana luce su vestido de novia por el edificio, Óscar la ve y alucina
La doctora se va a tomar unas fotos para una revista de novias y baja a las zonas verdes del edificio en el que vive; en el camino, se encuentra al taxista borracho, que llora después de verla.
Por:
Alejandra Hurtado
|
20 de Febrero, 2026
Capítulo 50 Vecinos: Tatiana pide a Óscar que vuelva con Jessica; no acepta, pero se alejará de ella
Capítulo 49 Vecinos: La gente del barrio se pone en contra de Óscar por dejar a Jessica
Capítulo 48 Vecinos: Jessica hace ‘show’ para que Óscar no la deje y termina en el hospital
Capítulo 47 Vecinos: Óscar besa a Tatiana y la pone a dudar sobre casarse con Rodolfo
Capítulo 46 Vecinos: Óscar termina su compromiso con Jessica delante de los vecinos
Capítulo 45 Vecinos: Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más
