Capítulo 48 de 'Vecinos', de Caracol Televisión, completo el 16 de febrero

Capítulo 48 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo. Jessica amenaza con hacerse daño si Óscar no retoma su relación y los planes del matrimonio.

44:45 min
Jessica manipula a Óscar para que se case con ella y se olvide de Tatiana
Vecinos - Capítulo 48: Jessica hace ‘show’ para que Óscar no la deje y termina en el hospital
Capítulo 48 Vecinos: Jessica hace ‘show’ para que Óscar no la deje y termina en el hospital

La mujer amenaza con hacerse daño, luego de que el taxista rompiera con ella, y en un intento de llamar la atención se cae y la trasladan al hospital. Aprovecha para manipular a su exnovio.

Por: Alejandra Hurtado
|
