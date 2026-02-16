Publicidad
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol
Capítulo 48 de 'Vecinos', de Caracol Televisión, completo el 16 de febrero
Capítulo 48 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo. Jessica amenaza con hacerse daño si Óscar no retoma su relación y los planes del matrimonio.
Capítulo 48 Vecinos: Jessica hace ‘show’ para que Óscar no la deje y termina en el hospital
44:45 min
Vecinos - Capítulo 48:
Jessica hace ‘show’ para que Óscar no la deje y termina en el hospital
44:34
Capítulo 47
Óscar besa a Tatiana y la pone a dudar sobre casarse con Rodolfo
42:45
Capítulo 46
Óscar termina su compromiso con Jessica delante de los vecinos
44:49
Capítulo 45
Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más
44:45
Capítulo 48
Jessica hace ‘show’ para que Óscar no la deje y termina en el hospital
Capítulo 48 Vecinos: Jessica hace ‘show’ para que Óscar no la deje y termina en el hospital
La mujer amenaza con hacerse daño, luego de que el taxista rompiera con ella, y en un intento de llamar la atención se cae y la trasladan al hospital. Aprovecha para manipular a su exnovio.
Por:
Alejandra Hurtado
|
16 de Febrero, 2026
Vecinos
Capítulo 47 Vecinos: Óscar besa a Tatiana y la pone a dudar sobre casarse con Rodolfo
Vecinos
Capítulo 46 Vecinos: Óscar termina su compromiso con Jessica delante de los vecinos
Vecinos
Capítulo 45 Vecinos: Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más
Vecinos
Capítulo 44 Vecinos: Óscar quiere terminarle a Jessica y Tatiana piensa en irse del país con Rodolfo
Vecinos
Capítulo 43 Vecinos: Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi
Vecinos
Capítulo 42 Vecinos: Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él
