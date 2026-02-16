44:45 min Vecinos - Capítulo 48: Jessica hace ‘show’ para que Óscar no la deje y termina en el hospital 44:34 Capítulo 47 Óscar besa a Tatiana y la pone a dudar sobre casarse con Rodolfo 42:45 Capítulo 46 Óscar termina su compromiso con Jessica delante de los vecinos 44:49 Capítulo 45 Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más 44:45 Capítulo 48 Jessica hace ‘show’ para que Óscar no la deje y termina en el hospital

Capítulo 48 Vecinos: Jessica hace ‘show’ para que Óscar no la deje y termina en el hospital La mujer amenaza con hacerse daño, luego de que el taxista rompiera con ella, y en un intento de llamar la atención se cae y la trasladan al hospital. Aprovecha para manipular a su exnovio.