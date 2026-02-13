44:34 min Vecinos - Capítulo 47: Óscar besa a Tatiana y la pone a dudar sobre casarse con Rodolfo 42:45 Capítulo 46 Óscar termina su compromiso con Jessica delante de los vecinos 44:49 Capítulo 45 Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más 45:13 Capítulo 44 Óscar quiere terminarle a Jessica y Tatiana piensa en irse del país con Rodolfo 44:34 Capítulo 47 Óscar besa a Tatiana y la pone a dudar sobre casarse con Rodolfo

Capítulo 47 Vecinos: Óscar besa a Tatiana y la pone a dudar sobre casarse con Rodolfo El taxista ve que la doctora está mostrando su apartamento para venderlo e irse a Miami, y le pregunta si en verdad no lo quiere. Allí la besa y entiende que no puede seguir con su compromiso.