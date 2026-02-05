Publicidad

En vivo
Cuidado con el ángel
En vivo Desafío del Siglo
Carolina Ramírez está embarazada
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 41 de 'Vecinos', novela de Caracol, completo este 5 de febrero

Capítulo 41 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo. Sarita se entera de que la verdadera amante de Poncho es 'La Tata', su mejor amiga, y no Tatiana.

45:06 min
Thumbnail
Vecinos - Capítulo 41: Descubren que ‘La Tata’ es la verdadera amante de Poncho
Capítulo 41 Vecinos: Descubren que ‘La Tata’ es la verdadera amante de Poncho

Sarita se da cuenta que cometió un error con Tatiana y se disculpa, ella la convence de hablar con su marido y cuando lo busca lo encuentra con ‘La Tata’ y se entera que ellos sí son amantes.

Por: Alejandra Hurtado
|
