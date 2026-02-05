45:06 min Vecinos - Capítulo 41: Descubren que ‘La Tata’ es la verdadera amante de Poncho 45:09 Capítulo 40 Acusan a Tatiana de ser la amante de Poncho y Óscar la defiende 45:03 Capítulo 39 Óscar le dice a Tatiana que se va a casar con Jessica para darle celos a ella 45:27 Capítulo 38 Jessica presiona a Óscar con los preparativos de la boda 45:06 Capítulo 41 Descubren que ‘La Tata’ es la verdadera amante de Poncho

Capítulo 41 Vecinos: Descubren que ‘La Tata’ es la verdadera amante de Poncho Sarita se da cuenta que cometió un error con Tatiana y se disculpa, ella la convence de hablar con su marido y cuando lo busca lo encuentra con ‘La Tata’ y se entera que ellos sí son amantes.