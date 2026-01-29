Publicidad

Capítulo 36 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo hoy 29 de enero

Capítulo 36 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo. Rodolfo y Jessica se enteran de que Tatiana y Óscar se besaron y la doctora habla con el empresario del tema.

44:29 min
Vecinos - Capítulo 36: Rodolfo y Jessica se enteran de que Óscar y Tatiana se besaron
CAPÍTULO 35 VECINOS
44:01
Capítulo 35
Óscar le dice a doña Ruca que Tatiana se casará y él se quedará con Jessica
Capítulo 34 de Vecinos
44:59
Capítulo 34
Tatiana ayudará a doña Ruca a parar centro comercial que construirán en el barrio
Capítulo 33 Vecinos:
44:44
Capítulo 33
Rodolfo presiona a Tatiana para que le diga si acepta casarse con él
44:29
Capítulo 36
Rodolfo y Jessica se enteran de que Óscar y Tatiana se besaron

Capítulo 36 Vecinos: Rodolfo y Jessica se enteran de que Óscar y Tatiana se besaron

La doctora va al apartamento del taxista para reclamarle por contarle a Henry del beso, y luego se da cuenta que Álvaro está allí. El amigo de Rodolfo lo llama para contarle lo que escuchó.

Por: Alejandra Hurtado
