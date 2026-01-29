44:29 min Vecinos - Capítulo 36: Rodolfo y Jessica se enteran de que Óscar y Tatiana se besaron 44:01 Capítulo 35 Óscar le dice a doña Ruca que Tatiana se casará y él se quedará con Jessica 44:59 Capítulo 34 Tatiana ayudará a doña Ruca a parar centro comercial que construirán en el barrio 44:44 Capítulo 33 Rodolfo presiona a Tatiana para que le diga si acepta casarse con él 44:29 Capítulo 36 Rodolfo y Jessica se enteran de que Óscar y Tatiana se besaron

Capítulo 36 Vecinos: Rodolfo y Jessica se enteran de que Óscar y Tatiana se besaron La doctora va al apartamento del taxista para reclamarle por contarle a Henry del beso, y luego se da cuenta que Álvaro está allí. El amigo de Rodolfo lo llama para contarle lo que escuchó.