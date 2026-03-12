45:11 min Vecinos - Capítulo 65: Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo 45:47 Capítulo 64 Tatiana le promete a Óscar renunciar a la inmobiliaria 45:11 Capítulo 63 Rodolfo se entera que Tatiana quiere darse una oportunidad con Óscar 47:56 Capítulo 62 Tatiana visita a Óscar luego de que él recupera la consciencia 45:11 Capítulo 65 Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo

Capítulo 65 Vecinos: Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo Mientras Clarita logra quedarse con la presidencia del edificio durante la ausencia de Óscar, el taxista se entera en la clínica de que tiene una orden de arresto en su contra.