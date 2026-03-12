Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
Yeimy Montoya en ‘La Reina del Flow 3'
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Capítulo 65 Vecinos: 12 de marzo completo y gratis - CaracolTV

Mientras Clarita logra quedarse con la presidencia del edificio durante la ausencia de Óscar, el taxista se entera en la clínica de que tiene una orden de arresto en su contra.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

45:11 min
cap vecinos.jpg
Vecinos - Capítulo 65: Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo
cap vecinos.jpg
45:47
Capítulo 64
Tatiana le promete a Óscar renunciar a la inmobiliaria
cap vecinos.jpg
45:11
Capítulo 63
Rodolfo se entera que Tatiana quiere darse una oportunidad con Óscar
CAPÍTULO 62 VECINOS
47:56
Capítulo 62
Tatiana visita a Óscar luego de que él recupera la consciencia
cap vecinos.jpg
45:11
Capítulo 65
Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo

Capítulo 65 Vecinos: Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo

Mientras Clarita logra quedarse con la presidencia del edificio durante la ausencia de Óscar, el taxista se entera en la clínica de que tiene una orden de arresto en su contra.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
cap vecinos.jpg
45:47
Capítulo 64
Tatiana le promete a Óscar renunciar a la inmobiliaria
cap vecinos.jpg
45:11
Capítulo 63
Rodolfo se entera que Tatiana quiere darse una oportunidad con Óscar
CAPÍTULO 62 VECINOS
47:56
Capítulo 62
Tatiana visita a Óscar luego de que él recupera la consciencia
cap de vecinos.jpg
45:46
Capítulo 61
Óscar es declarado muerto tras recibir disparo que iba para Rodolfo
Thumbnail
45:52
Capítulo 60
Óscar da con el lugar donde está secuestrado Rodolfo
Thumbnail
46:00
Capítulo 59
Invitados a la boda de Tatiana creen que Óscar secuestró a Rodolfo
cap vecinos.jpg
45:11
Capítulo 65
Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo