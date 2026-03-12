Publicidad
Capítulo 65 Vecinos: 12 de marzo completo y gratis
Mientras Clarita logra quedarse con la presidencia del edificio durante la ausencia de Óscar, el taxista se entera en la clínica de que tiene una orden de arresto en su contra.
45:11 min
Vecinos - Capítulo 65:
Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo
45:47
Capítulo 64
Tatiana le promete a Óscar renunciar a la inmobiliaria
45:11
Capítulo 63
Rodolfo se entera que Tatiana quiere darse una oportunidad con Óscar
47:56
Capítulo 62
Tatiana visita a Óscar luego de que él recupera la consciencia
45:11
Capítulo 65
Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo
Capítulo 65 Vecinos: Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo
Mientras Clarita logra quedarse con la presidencia del edificio durante la ausencia de Óscar, el taxista se entera en la clínica de que tiene una orden de arresto en su contra.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
12 de Marzo, 2026
45:47
Capítulo 64
Tatiana le promete a Óscar renunciar a la inmobiliaria
45:11
Capítulo 63
Rodolfo se entera que Tatiana quiere darse una oportunidad con Óscar
47:56
Capítulo 62
Tatiana visita a Óscar luego de que él recupera la consciencia
45:46
Capítulo 61
Óscar es declarado muerto tras recibir disparo que iba para Rodolfo
45:52
Capítulo 60
Óscar da con el lugar donde está secuestrado Rodolfo
46:00
Capítulo 59
Invitados a la boda de Tatiana creen que Óscar secuestró a Rodolfo
45:11
Capítulo 65
Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo
Vecinos
Capítulo 64 Vecinos: Tatiana le promete a Óscar renunciar a la inmobiliaria
Vecinos
Capítulo 63 Vecinos: Rodolfo se entera que Tatiana quiere darse una oportunidad con Óscar
Vecinos
Capítulo 62 Vecinos: Tatiana visita a Óscar luego de que él recupera la consciencia
Vecinos
Capítulo 61 Vecinos: Óscar es declarado muerto tras recibir disparo que iba para Rodolfo
Vecinos
Capítulo 60 Vecinos: Óscar da con el lugar donde está secuestrado Rodolfo
Vecinos
Capítulo 59 Vecinos: Invitados a la boda de Tatiana creen que Óscar secuestró a Rodolfo
