Capítulo 59 Vecinos: Invitados a la boda de Tatiana creen que Óscar secuestró a Rodolfo Al enterarse que Óscar planea salir en su taxi y buscar a su prometido en la calle, Tatiana le pide a su vecino tener mucho cuidado y proteger su integridad, así como también la de Castañeda.