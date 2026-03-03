Capítulo 58 Vecinos: Tatiana cancela la boda con Rodolfo luego de que la dejaran plantada

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Capítulo 58 Vecinos: 3 de marzo completo y gratis - CaracolTV

La doctora se niega a escaparse con Óscar antes de su matrimonio, pero al llegar se percata de que su prometido no la está esperando. Tras llamarlo varias veces, se entera de que la dejó plantada.

45:06 min
cap vecinos.jpg
Vecinos - Capítulo 58: Tatiana cancela la boda con Rodolfo luego de que la dejaran plantada
cap vecinos.jpg
45:12
Capítulo 57
Óscar se ofrece a llevar a Tatiana a su boda con Rodolfo
Thumbnail
45:11
Capítulo 56
Tatiana no deja dormir a los vecinos con regalo que le dio Óscar
CAPÍTULO 55 VECINOS
44:39
Capítulo 55
Tatiana se entera de que Óscar está vendiendo su apartamento
cap vecinos.jpg
45:06
Capítulo 58
Tatiana cancela la boda con Rodolfo luego de que la dejaran plantada

Por: Marianella Chavarro Castro
|
CAPÍTULO 54 VECINOS
44:32
Capítulo 54
Óscar acude a la inmobiliaria para poner en venta su apartamento
CAPÍTULO 53 VECINOS
44:57
Capítulo 53
El Fontainebleau se prepara para el shower de matrimonio de Tatiana
CAPÍTULO 52 VECINOS
45:03
Capítulo 52
Óscar se hace a un lado en su búsqueda por el amor de Tatiana
cap vecinos.jpg
45:06
Capítulo 58
Tatiana cancela la boda con Rodolfo luego de que la dejaran plantada