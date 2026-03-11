45:47 min Vecinos - Capítulo 64: Tatiana le promete a Óscar renunciar a la inmobiliaria 45:11 Capítulo 63 Rodolfo se entera que Tatiana quiere darse una oportunidad con Óscar 47:56 Capítulo 62 Tatiana visita a Óscar luego de que él recupera la consciencia 45:46 Capítulo 61 Óscar es declarado muerto tras recibir disparo que iba para Rodolfo 45:47 Capítulo 64 Tatiana le promete a Óscar renunciar a la inmobiliaria

Capítulo 64 Vecinos: Tatiana le promete a Óscar renunciar a la inmobiliaria La doctora visita al taxista en el hospital y le cuenta que Rodolfo finalmente no se irá para Estados Unidos. Tras pedirle su opinión sobre la situación, la mujer asegura que buscará un nuevo trabajo.