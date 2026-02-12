42:45 min Vecinos - Capítulo 46: Óscar termina su compromiso con Jessica delante de los vecinos 44:49 Capítulo 45 Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más 45:13 Capítulo 44 Óscar quiere terminarle a Jessica y Tatiana piensa en irse del país con Rodolfo 45:15 Capítulo 43 Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi 42:45 Capítulo 46 Óscar termina su compromiso con Jessica delante de los vecinos

Capítulo 46 Vecinos: Óscar termina su compromiso con Jessica delante de los vecinos Jessica llega al bazar con el anillo de compromiso que ella misma compró y se lo muestra a Tatiana. El taxista no aguanta más y le dice delante de todos los vecinos que no se casará con ella.