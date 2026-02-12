Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 46 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo 12 de febrero

Capítulo 46 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo. Óscar termina su compromiso con Jessica delante de todos los vecinos, y ella asegura que se vengará.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

42:45 min
CAPÍTULO 46 VECINOS
Vecinos - Capítulo 46: Óscar termina su compromiso con Jessica delante de los vecinos
Vecinos
44:49
Capítulo 45
Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más
CAPÍTULO 44 VECINOS
45:13
Capítulo 44
Óscar quiere terminarle a Jessica y Tatiana piensa en irse del país con Rodolfo
CAPÍTULO 43 VECINOS
45:15
Capítulo 43
Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi
CAPÍTULO 46 VECINOS
42:45
Capítulo 46
Óscar termina su compromiso con Jessica delante de los vecinos

Capítulo 46 Vecinos: Óscar termina su compromiso con Jessica delante de los vecinos

Jessica llega al bazar con el anillo de compromiso que ella misma compró y se lo muestra a Tatiana. El taxista no aguanta más y le dice delante de todos los vecinos que no se casará con ella.

Por: Alejandra Hurtado
|
Vecinos
44:49
Capítulo 45
Óscar salva el bazar de Tatiana y se acercan cada vez más
CAPÍTULO 44 VECINOS
45:13
Capítulo 44
Óscar quiere terminarle a Jessica y Tatiana piensa en irse del país con Rodolfo
CAPÍTULO 43 VECINOS
45:15
Capítulo 43
Óscar aparece en oficina de Tatiana confundido y recuerda que le robaron el taxi
Thumbnail
45:20
Capítulo 42
Óscar está desaparecido y Tatiana teme por la vida de él
Thumbnail
45:06
Capítulo 41
Descubren que ‘La Tata’ es la verdadera amante de Poncho
Thumbnail
45:09
Capítulo 40
Acusan a Tatiana de ser la amante de Poncho y Óscar la defiende
CAPÍTULO 46 VECINOS
42:45
Capítulo 46
Óscar termina su compromiso con Jessica delante de los vecinos