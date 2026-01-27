44:59 min Vecinos - Capítulo 34: Tatiana ayudará a doña Ruca a parar centro comercial que construirán en el barrio 44:44 Capítulo 33 Rodolfo presiona a Tatiana para que le diga si acepta casarse con él 44:54 Capítulo 32 Óscar gana las elecciones del edificio y arma rumba para celebrar 44:09 Capítulo 31 Doña Ruca es hospitalizada y Óscar recibe el apoyo de Tatiana 44:59 Capítulo 34 Tatiana ayudará a doña Ruca a parar centro comercial que construirán en el barrio

Capítulo 34 Vecinos: Tatiana ayudará a doña Ruca a parar centro comercial que construirán en el barrio La mamá de Óscar busca a la doctora para que le ayude a saber quién está detrás del proyecto que va a acabar con el parque de los niños. Tatiana se compromete a investigar y hacer todo para detenerlo.