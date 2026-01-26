Publicidad
Capítulo 33 de 'Vecinos', de Caracol Televisión, completo hoy 26 de enero
Capítulo 33 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo. Rodolfo presiona a Tatiana para que se case con él y 'Patico' le da celos a Henry con Alberto.
Capítulo 33 Vecinos: Rodolfo presiona a Tatiana para que le diga si acepta casarse con él
44:44 min
Vecinos - Capítulo 33:
Rodolfo presiona a Tatiana para que le diga si acepta casarse con él
44:54
Capítulo 32
Óscar gana las elecciones del edificio y arma rumba para celebrar
44:09
Capítulo 31
Doña Ruca es hospitalizada y Óscar recibe el apoyo de Tatiana
44:56
Capítulo 30
Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella
44:44
Capítulo 33
Rodolfo presiona a Tatiana para que le diga si acepta casarse con él
Capítulo 33 Vecinos: Rodolfo presiona a Tatiana para que le diga si acepta casarse con él
Mientras la doctora le cuenta a su novio que no pudo dormir por la rumba de Óscar, él aprovecha para decirle que su mamá quiere volver a verla para saber cuándo van a unir sus vidas en matrimonio.
Por:
Alejandra Hurtado
|
26 de Enero, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
44:54
Capítulo 32
Óscar gana las elecciones del edificio y arma rumba para celebrar
44:09
Capítulo 31
Doña Ruca es hospitalizada y Óscar recibe el apoyo de Tatiana
44:56
Capítulo 30
Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella
44:25
Capítulo 29
Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán
45:00
Capítulo 28
Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella
43:59
Capítulo 27
Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica
44:44
Capítulo 33
Rodolfo presiona a Tatiana para que le diga si acepta casarse con él
