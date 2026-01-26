44:44 min Vecinos - Capítulo 33: Rodolfo presiona a Tatiana para que le diga si acepta casarse con él 44:54 Capítulo 32 Óscar gana las elecciones del edificio y arma rumba para celebrar 44:09 Capítulo 31 Doña Ruca es hospitalizada y Óscar recibe el apoyo de Tatiana 44:56 Capítulo 30 Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella 44:44 Capítulo 33 Rodolfo presiona a Tatiana para que le diga si acepta casarse con él

Capítulo 33 Vecinos: Rodolfo presiona a Tatiana para que le diga si acepta casarse con él Mientras la doctora le cuenta a su novio que no pudo dormir por la rumba de Óscar, él aprovecha para decirle que su mamá quiere volver a verla para saber cuándo van a unir sus vidas en matrimonio.